القبض على 6 أشخاص ارتكبوا سرقة 17 مركبة في مكة المكرمة

الخليج – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطن و(4) مقيمين، منهم (3) مصريين وسوداني، إضافة إلى فلسطيني مخالف لأمن الحدود، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، ارتكبوا سرقة (17) مركبة في محافظة جدة، وتجزئتها وبيعها قطع غيار وسكراب، كما ضبط بحوزتهم (3) مركبات مسروقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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