الجيش السودانى يقترب من السيطرة على آخر معاقل ميليشيات إثيوبية داخل أراضيه

قالت مصادر عسكرية سودانية، لقناة العربية الإخبارية، إن الجيش السودانى اقترب من السيطرة على آخر معاقل ميليشيات إثيوبية داخل السودان، مشيرة إلى أن القوات السودانية تقترب من منطقة برخت التي تضم مجموعات مسلحة إثيوبية.

وقتل عدد من جنود الجيش الإثيوبي والمجموعات المسلحة فى اشتباكات مع الجيش السوداني على الحدود بين البلدين.

وفى وقت سابق، أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق الركن ياسر العطا، أن قرار استعادة أراضينا "منطقة الشفقة" من إثيوبيا يعود للدولة السودانية، وليس للمكون العسكري، متهما أديس أبابا بمحاولة شق الصف بين المؤسسة العسكرية والمدنية بالسودان، متابعا: لدينا معلومات عن وجود قوات إريترية على حدودنا بزي عسكري إثيوبي.