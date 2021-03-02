شاهد.. “الصحة” تخصص 2 مارس من كل عام يوما لـ”شهيد الصحة”

خصصت وزارة الصحة يوم 2 مارس من كل عام، يوما لشهداء الصحة، وذلك تخليدا لذكرى الممارسين الصحيين الذين توفوا خلال مواجهة جائحة كورونا بمختلف مناطق المملكة.
وأطلقت الوزارة وسم #يوم_شهيد_الصحة عبر حسابها في تويتر، مبينة أن شهر مارس شهد رصد وتسجيل أول إصابة ووفاة لممارس صحي بفيروس كورونا.
وأضافت أن الشهداء تفانوا في أداء عملهم، وضحوا بأنفسهم للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وضربوا أروع أمثلة الإيثار في إنقاذ الحياة والحفاظ على الأمن الصحي لوطننا الغالي.
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