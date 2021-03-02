الجولة الـ 21 : الشباب ينفرد و الاهلي ينزف والنصر يتعثر

واصل فريق الشباب انفراده بصدارة ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه مساء أمس على ضمك صاحب المركز قبل الأخير بهدفين مقابل هدف ، وحافظ الهلال على فارق النقاط الخمس بعد أن كسب مضيفه الفتح بخمسة اهداف مقابل هدفين ، وارتقى الاتحاد للمركز الثالث حيث تغلب على القادسية باربعه أهداف مقابل هدف ، وواصل الاهلي نتائجة المخيبه لجماهيره فخسر لقاء الفيصلي الذي ارتقى للمركز الثامن ، وياتي التعاون في المركز الخامس بعد أن كسب الاتفاق بثلاثة اهداف دون مقابل وفي الرياض ادرك النصر التعادل بهدفين لمثلهما مع ضيفه ابها ليصبح في المركز السابع بينما ابها في المركز الرابع عشر وحقق الرائد فوزه الثاني على التوالي حيث كسب العين برباعية ليصعد للمركز الثاني عشر بينما بقي العين في المركز الاخير بـرصيد 15 نقطة . وفي سباق لهدافين واصل قوميز لاعب الهلال صدارة هدافي المسابقة برصيد 15 هدف يليه لاعب الباطن فابيو بـ 14 هدف ثم لاعب ابها شتراندبرج بـ 13هدف . مباريات الجولة الـ 22: الخميس : التعاون * الباطن الجمعة : ابها * الفتح العين * الفيصلي الاتفاق * النصر الشباب * القادسية الهلال * الرائد الاتحاد * الوحدة

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