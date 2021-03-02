مستجدات “كورونا”.. تسجيل 5 وفيات و302 إصابة جديدة وشفاء 286 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 302 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 378002 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6505 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 286 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 368926 حالة، لافتة إلى أن هناك 2571 حالة نشطة حالياً، من بينها 486 حالة حرجة.