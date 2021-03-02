وزارة الدفاع: إتاحة لقاح كورونا للعسكريين دون موعد مسبق

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم، عبر موقعها الرسمي على “تويتر”، عن إمكانية الحصول على لقاح كورونا دون موعد سابق لكل العسكريين من منسوبي وزارة الدفاع، وذلك بزيارة أقرب مركز لقاحات كورونا بمستشفيات القوات المسلحة.

وأوضحت أن ذلك طوال أيام الأسبوع من 5 مساء إلى 11:30 مساء، والجمعة والسبت من 8 ص إلى 11:30 مساءً.