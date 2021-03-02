تويتر: تعليق 2400 حساب واعتراض 11.5 مليون حساب متعلقة بنشر أخبار عن كورونا

في الوقت الذي يتواصل فيه التوسع في توزيع لقاحات كوفيد_19، يتجه المزيد من الأشخاص إلى تويتر لمناقشة ما يحدث والحصول على أحدث المعلومات الموثوقة حول الصحة العامة، واستمراراً لجهوده في إزالة المعلومات المضللة من المنصة، سيبدأ تويتر من الآن في وضع إشعارات على التغريدات التي قد تحتوي على معلومات مضللة حول لقاحات كوفيد_19.

وبدءاً من اليوم، ستظهر الاشعارات بلغة عرض الحساب وقد ترتبط بمحتوى منظم ومعلومات الصحة العامة الرسمية أو صفحة قوانين تويتر. وسيطبق فريق تويتر بشكل مبدئي الإشعارات على المحتوى الذي ينتهك سياسات تويتر. سيتم استخدام هذه التقييمات لإبلاغ أدوات تويتر الآلية بشكل أكبر لتحديد المحتوى المشابه وتصنيفه عبر المنصة.وفقا لـ”الرياض”

وعلاوة على الإشعارات، أيضاً نظاماً للمخالفات يمكنه تحديد متى يلزم اتخاذ مزيد من إجراءات تطبيق القانون، وسيسهم هذا النظام في توعية الجمهور بشأن سياسات تويتر والحد من انتشار المعلومات التي قد تكون ضارة ومضللة على المنصة، لا سيما الانتهاكات المتكررة ذات الخطورة المعتدلة والشديدة وفقاً لقوانيننا.

وسيتم تطبيق القانون على الانتهاكات المتكررة لسياسة كوفيد_19 وفقاً لعدد المخالفات التي تراكمت على الحساب بسبب انتهاك سياسات تويتر:

مخالفة واحدة: لا يوجد إجراء على مستوى الحساب

مخالفتان: إغلاق الحساب لمدة 12 ساعة

ثلاث مخالفات: إغلاق الحساب لمدة 12 ساعة

أربع مخالفات: إغلاق الحساب لمدة 7 أيام

خمس مخالفات أو أكثر: الإغلاق الدائم

ويلتزم تويتر بحماية المحادثة العامة، بهدف تسهيل الوصول إلى معلومات موثوقة والحد من انتشار المحتوى الضار والمضلل. وفي شهر ديسمبر 2020، أعلن تويتر عن جهوده لحماية المحادثة العامة المرتبطة كوفيد_19. ومنذ تقديم إرشادات تويتر حول كوفيد_19 علقت المنصة 2400 حساب بشكل دائم واعترضت 11.5 مليون حساب في جميع أنحاء العالم.

وفيما يواصل تويتر منح الأولوية لهذا الهدف، أطلق ميزة مخصصة للبحث الفوري عن كوفيد_19 فعندما يتم البحث عن مصطلح “كوفيد_19” على المنصة، فإنه يجد محتوى رسمي وموثوق به يظهر في الجزء العلوي من نتائج البحث. وتم توسيع نطاق ذلك الآن إلى أكثر من 80 دولة حول العالم ويتوفر حالياً بـ 29 لغة. وفي بعض البلدان، تتضمن المطالبات الآن أيضاً زراً إضافياً يرتبط بالمعلومات الخاصة بلقاحات كوفيد_19.

وبالإضافة إلى ذلك، يواصل توتير تعاونه مع منظمات مثل Team Halo ومنظمة اليونيسيف وNHS وthe Vaccine Confidence Project لدعم حملات التطعيم، حيث قام تويتر بتنشيط رمز تعبيري عند التغريد باستخدام الوسم vaccinated#، وذلك استناداً إلى جهوده السابقة لتشجيع الناس على #StayHome و#WashHands و#WearAMask. ويواصل تويتر أيضاً استضافة تنظيم فعالية أسبوعية مباشر للأسئلة والأجوبة لمنظمة الصحة العالمية على AskWHO#.

ومع تعميق السلطات الصحية لفهمها لكوفيد_19, انتشار برامج التطعيم في جميع أنحاء العالم، سيواصل تويتر تضخيم أحدث المعلومات الموثوقة على المنصة من خلال التعاون مع الخبراء، والعمل بالتشاور الوثيق مع سلطات الصحة العامة المحلية والوطنية والعالمية.