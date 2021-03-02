الصحة البريطانية: نعمل على لقاح يتعامل مع كل سلالات كورونا المتحورة

أعلن وزير الصحة البريطانية مات هانكوك، الثلاثاء، أن العمل مستمر على لقاح يتعامل مع كل سلالات كورونا المتحورة.

هانكوك كان أكد، الأحد، أن ما يزيد على 20 مليونا في أنحاء المملكة المتحدة تلقوا لقاح كوفيد-19. وأضاف على “تويتر”: “إنجاز رائع للبلاد. اللقاح هو سبيلنا للخروج. حين تتلقى الاتصال، أحصل على جرعة اللقاح”.وفقالـ “العربية”

وطرحت بريطانيا أسرع برنامج تطعيم في أوروبا ضد مرض كوفيد-19 مما أثار توقعات برفعها قيود الإغلاق الحالية من الآن وحتى نهاية يونيو.