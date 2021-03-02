انخفاض أسعار الذهب لأدنى مستوى
انخفضت أسعار الذهب إلى أقل مستوى في 8 أشهر ونصف الشهر، اليوم الثلاثاء، إذ قوض صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية شهية المستثمرين للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، انخفض الذهب في السوق الفورية 0.3 في المائة إلى 1717.99 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:33 بتوقيت غرينتش، بعدما هوى لأقل مستوى منذ 15 يونيو الماضي عند 1706.70 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وهبط الذهب في العقود الآجلة 0.4 في المائة الى 1716.10 دولار للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.2 في المائة إلى 26.15 دولار للأونصة، وكانت قد تراجعت في وقت سابق لأقل مستوى فيما يزيد عن شهر.
وفقد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2346.67 دولار، وخسر البلاتين 0.9 في المائة إلى 1174.50 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض أسعار الذهب لأدنى مستوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.