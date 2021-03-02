انخفاض أسعار الذهب لأدنى مستوى

انخفاض أسعار الذهب لأدنى مستوىانخفضت أسعار الذهب إلى أقل مستوى في 8 أشهر ونصف الشهر، اليوم الثلاثاء، إذ قوض صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية شهية المستثمرين للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، انخفض الذهب في السوق الفورية 0.3 في المائة إلى 1717.99 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:33 بتوقيت غرينتش، بعدما هوى لأقل مستوى منذ 15 يونيو الماضي عند 1706.70 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبط الذهب في العقود الآجلة 0.4 في المائة الى 1716.10 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.2 في المائة إلى 26.15 دولار للأونصة، وكانت قد تراجعت في وقت سابق لأقل مستوى فيما يزيد عن شهر.

وفقد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2346.67 دولار، وخسر البلاتين 0.9 في المائة إلى 1174.50 دولار.