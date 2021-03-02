الخليج – جراح القزاع – الكويت: أعلنت مديرة عام مكتبة الكويت الوطنية، الشيخة رشا الصباح، في دولة الكويت عن آلية جديدة لـ الإبلاغ عن انتهاك حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتشكيل فريق الضبطية القضائية وذلك بعد صدور قرار وزاري رقم 2020/14 بتاريخ 2020/11/17 للتواصل عبر رقم واتساب : 22929882

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المكتبة الوطنية بالكويت تشكل فريق ضبطتك قضائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.