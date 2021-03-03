ضبط مواطنا ووافدا يتاجران في شهادات فحوصات كورونا مزورة بالرياض

الخليج – واس: ضبطت “صحة الرياض” مواطنا يعمل بوظيفة رجل أمن وسلامة، ووافدا يتاجران في شهادات فحص كورونا مزورة.
وأوضحت “صحة الرياض” أنه بناء على بلاغ ورد لإدارة الالتزام، و تم التفاعل معه و الوقوف على الموقع الذي يعمل فيه المواطن والوافد وضبطهما بالجرم المشهود, حيث تم ضبط عدد من الشهادات المزورة،
وأعلنت عن إيقافهما في أحد المختبرات الخاصة، وتسليمهما للشرطة لإحالتهم للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيالهما, حيث اتضح من التحقيقات الأولية أنهما يعملان لحسابهما الخاص دون علم المنشأة، من خلال الدخول لنظام إصدار التقارير بشكل غير قانوني.
وشددت “صحة الرياض” أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.
ووفقًا للنظام الجزائي لجرائم التزوير و نظام مزاولة المهن الصحية فالعقوبات تصل للسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة تصل إلى مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونوهت إلى أنها تواصل الجولات التفتيشية التي تنفذها الفرق المختصة بالالتزام، وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937 .
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