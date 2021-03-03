دعوات فى موريتانيا لاستقالة زعيم المعارضة إثر انتشار فيديو ”مخل بالأخلاق العامة”

دعا ناشطون عبر مواقع التواصل إلى استقالة زعيم المعارضة الموريتانية، إبراهيم ولد البكاي، إثر انتشار مقطع فيديو له، وصفه الإعلام الموريتاني بـ"المخل بالأخلاق العامة".

وينتمي ولد البكاي لحزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" أو "تواصل"، ويترأس مؤسسة المعارضة التي تمولها الدولة من مال دافعي الضرائب وتمنحه ترتيبا في هرم الدولة يسبق الوزراء ويحصل منها على امتيازات وزير.

ولفتت وسائل الإعلام المحلية، إلى أن مقطع الفيديو، مجهول المصدر ولم تتأكد صحته.

من جانبه، دعا حزب "تواصل" الإسلامي في بيان، إلى إدانة ما أسماها "حملات الإفك والتشويه" التي يتعرض لها ولد البكاي، وقال أنصاره إن الفيديو مفبرك بينما ذهب آخرون إلى التأكيد بأن زعيم المعارضة وقع في "فخ نصب له".