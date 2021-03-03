وزير الصحة: سنوفر اللقاحات في الصيدليات المجتمعية مجاناً

أعلن وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم (الأربعاء)، أن الوزارة ستوفر لقاحات فيروس كورونا في الصيدليات المجتمعية مجانًا.
تأتي تصريحات “الربيعة” التي نقلتها “العربية”، بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة اعتماد صيدليات الدواء كأول صيدلية مجتمعية توفر خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل فروعها.
وأكدت الوزارة أن اعتمادها لهذه الصيدليات يأتي حرصًا على سلامة الإنسان وتسهيل كل الوسائل لخدمته وحمايته من فيروس مرض كوفيد 19.
يذكر أن اللقاحين اللذين صرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء باستخدامهما في المملكة هما فايزر وأسترازينيكا (أكسفورد).
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