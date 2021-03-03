حمدان دقلو: نسعى لتحقيق السلام في السودان وتطبيق اتفاق جوبا

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، على السعى لتحقيق السلام في البلاد وتطبيق اتفاق جوبا.
وأضاف دقلو، خلال كلمته في فعاليات افتتاح مستشفى محمد بن زايد الميداني شرق دارفور اليوم الأربعاء، أننا سنعمل مع شركاء المرحلة الانتقالية لتحقيق أهداف الثورة في السودان.
ودعا إلى نبذ الصراعات القبلية والعنصرية وتوحيد الكلمة، مضيفا أنه يدرك حجم معاناة أهالي السودان ويعمل على تحسين الأوضاع.
وشدد على أن العمل مستمر لتوسيع مظلة التأمين الصحي وتوفير العلاج لكافة الشعب السوداني.
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