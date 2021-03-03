مستجدات كورونا.. تسجيل 5 وفيات و331 إصابة جديدة وشفاء 351 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 331 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 378333 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6510 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 351 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 369277 حالة، لافتة إلى أن هناك 2546 حالة نشطة حالياً، من بينها 501 حالة حرجة.