إغلاق مؤشر السوق السعودي مرتفعاً عند مستوى 9310 نقاط

الخليج – واس: أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 62 نقطة ليقفل عند مستوى 9310.28 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 531 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 594 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات متطورة ومجموعة فتيحي، وأنابيب السعودية وجاكو، وجازادكو، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخريف، واليمامة للحديد، وعذيب للاتصالات، ودور، وتهامة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 6.85%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيمانول، وإعمار، وتكوين، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، والجوف، وعذيب للاتصالات، وعسير، وكيمانول هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 286.85 نقطة ليقفل عند مستوى 26165.55 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 259 ألف سهم تقاسمتها 779 صفقة.
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