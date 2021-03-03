الرئاسة التونسية: قيس سعيد لا ينتمي لأي حزب

رفضت الرئاسة التونسية، الأربعاء، إقحام الرئيس التونسي قيس سعيد في أي تنظيم مهما كان شكله.
وأكدت الرئاسة التونسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية لا ينتمي لأي حزب، ولا نية لديه لإنشاء تنظيم حزبي.
وقالت الرئاسة، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، “يهم رئاسة الجمهورية أن تؤكد مجدّدا أن رئيس الجمهورية لم ينتم لأي حزب”.
تابعت “ولم يكن وراء تكوين أي حزب ولا نية له على الإطلاق في إنشاء تنظيم حزبي”، مؤكدة أنه “ليس لأي كان الحق في أن يحشر رئيس الدولة في أي تنظيم مهما كان شكله”.
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