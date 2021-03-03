التسرب النفطي يصل قطاع غزة.. ودعوات للمجتمع الدولي بإزالة آثاره

قالت سلطة المياه وجودة البيئة بأنها تتابع وبالتعاون مع الجهات المختصة نبأ التسرب النفطي منذ أسبوع تقريبا، والذي وصلت آثاره إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة العثور على أجزاء بسيطة من مواد غريبة.

وأضافت: أنه تم تحليل عينة من هذه المواد في مختبر سلطة المياه وجودة البيئة والتي أظهرت نتائج الفحوصات بأنها مواد بترولية.

وذكر رئيس سلطة المياه وجودة البيئة ياسر الشنطي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن أجزاءً من مواد غريبة وصلت إلى شاطئ غزة، تبيّن أنها مواد بترولية بعد فحص عينة منها في مختبر السلطة يوم السبت الماضي.

وأوضح الشنطي، أن ذلك جاء خلال إجراء طواقم سلطة المياه وجودة البيئة مسحًا لشاطئ البحر، بمشاركة طواقم بلدية غزة وممثلين عن مؤسسة UNDP.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن وجود تسرب نفطي لنحو 200 طن من المواد البترولية قبالة ساحل البحر المتوسط في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى رصد آثاره على شاطئ البحر. وإن التلوث طال حوالي 170 كيلومترا من الشريط الساحلي، بدء من مدينة حيفا شمالا، وصولا إلى مدينة عسقلان جنوبا.

وأشارت عديد وسائل الإعلام اللبنانية أيضًا إلى أن البقع النفطية وصلت ساحل لبنان الجنوبي، بعد تسرب نفطي مصدره المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة.

وقالت إن الكثير من الأحياء المائية نفقت جراء التلوث الخطير، وظهرت أخرى وهي مغطاة بالسائل الأسود السميك، الامر الذي قد يتسبب بكارثة بيئية قد تمتد لفترات طويلة، مما يستدعي تحركا سريعا على الصعيدين الوطني والدولي، بدءا من التحقيق العلمي، والبدء في ازالة تلك البقع في أسرع وقت للحد من أضرارها.

وطمأنت سلطة المياه وجودة البيئة، سكان قطاع غزة، حيث أنه رصد بكميات بسيطة لا تشكل خطرا جسيما على البيئة حتى هذ اللحظة. وأنها ستظل تتابع باستمرارية هذا الموضوع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ودعت الأمم المتحدة في أخذ دورها بهذا الشأن وتنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والساحلية للبحر الأبيض المتوسط وفتح تحقيق في هذا الموضوع و إزالة هذا التلوث قبل انتشاره و تأثيره الكبير على البيئة البحرية.