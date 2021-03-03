الجزائر.. احباط محاولة تفجير إرهابي بالعاصمة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، أنه تم خلال هذا الأسبوع تفكيك شبكة مكونة من ثلاثة عناصر دعم لجماعة إرهابية، تنشط بجبال تيبازة غرب العاصمة.
وأفاد بيان الوزارة أنه تبين بعد التحقيقات أن أحد الموقوفين من هذه الشبكة قام بنقل قنبلة تقليدية الصنع ووضعها في مكان محدد بضواحي بلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة. وفقا ل “العربية”
هذه القنبلة، والتي كانت موجهة للاستعمال في عملية إجرامية بالجزائر العاصمة، تم تحديد مكانها وتفكيكها، يوم أمس الثلاثاء 02 مارس 2021، من طرف فرقة تدخل مختصة للجيش الوطني الشعبي.
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