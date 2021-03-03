نزوح 14 ألفاً جراء تصعيد الحوثيين في مأرب اليمنية خلال شهر

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كشفت إحصائية حكومية يمنية، عن نزوح أكثر من 14 ألف شخص جراء تصاعد المعارك مع الحوثيين في محافظة مأربمنذ مطلع فبراير الماضي.
وناشدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب (حكومية)، المنظمات الدولية وكل شركاء العمل الإنساني في اليمن، للتدخل ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺣﻴﺎﺓ أكثر من 14 ألف نازح جديد في المحافظة نتيجة التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الانقلابية في المحافظة.وفقا لـ”العربية”
وقالت في تقريرها الشهري عن حالة النزوح الجديد في المحافظة، إن التصعيد الحوثي في مأرب منذ مطلع يناير واستمرار قصفها الصاروخي والمدفعي لمخيمات النازحين في المحافظة أجبر نحو 14ألفا و413 شخصاً بواقع 2059 أسرة على النزوح من مخيماتهم في مديريات صرواح ورغوان وبني ضبيان خلال الفترة من 7 إلى 28 فبراير الماضي والانتقال إلى المناطق الجنوبية لمديرية صرواح وفي مدينة مأرب وضواحيها الجنوبية وفي مديرية الوادي .
كما دعت ﺍﻷﻣﻢ المتحدة ﻭالمجتمع الدولي إلى ممارسة ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﻮﻗﻒ ﻫﺠﻤﺎﺗﻬﻢ المستمرة ﻋﻠﻰ محافظة ﻣـﺄﺭﺏ ﻭعدم ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ مخيمات وتجمعات ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ في المحافظة ﻭﺗﺠﻨﻴﺒﻬﻢ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ.
وفي وقت سابق حذرت الحكومة اليمنية، من قوع كارثة إنسانية وشيكة جراء استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف مخيمات النازحين في محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن محافظة مأرب تضم بحسب تقارير حكومية، أكثر من 90 مخيما واستقبلت منذ العام 2014م قرابة 318 ألف أسرة، بإجمالي مليونين و231 ألف نازح، منهم 965 ألف طفل و429 ألف امرأة، ما يشكل 60% من اجمالي النازحين في عموم اليمن.
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