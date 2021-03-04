أمير الكويت يتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية

قالت وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“ إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، غادر، اليوم الخميس الكويت، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة.

وأفادت الوكالة بأنه كان في وداع أمير الكويت في المطار نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وكبار المسؤولين.