نجاة محسن الوالي قائد ألوية الدعم والإسناد من تفجير استهدف موكباً عسكرياً...

أفادت مصادر يمنية بأن انفجاراً عنيفاً هز منطقة الحسوة في مديرية البريقة بعدن جنوب اليمن، سمع دويه في مناطق مختلفة، وسط أنباء عن استهداف لموكب قائد ألوية الدعم والإسناد.

وقالت مصادر إعلامية وناشطون إنه تم استهداف موكب محسن الوالي قائد ألوية الدعم والإسناد ونبيل المشوشي قائد أركان ألوية الدعم والإسناد.

وقالت مصادر أخرى إن الاستهداف أدى إلى وقوع 5 قتلى وجرحى في التفجير الذي استهدف رتلاً عسكرياً في منطقة الحسوة.

من جهته أفاد الإعلامي رامي الردفاني بوقوع هجوم انتحاري استهدف قائد ألوية الدعم والإسناد العميد محسن الوالي وأركان الويه الدعم والإسناد قائد اللواء الثالث العميد نبيل المشوشي في الشعب، موضحاً أنهم نجو بأعجوبة، بالتزامن مع سقوط عشرات الضحايا، وإصابة محسن الوالي لإصابه خفيفة“، حسب قوله.