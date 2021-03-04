رئيس البرلمان العربي يدعو إلى وضع استراتيجية عربية متكاملة لتعزيز التعاون مع...

دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي إلى وضع إستراتيجية عربية متكاملة لفتح آفاق جديدة لتعزيز مجالات الشراكة والتعاون بين الدول العربية ونظيرتها الآسيوية واستثمار ما يربط بين الجانبين من روابط تاريخية وثقافية مشتركة، والبناء عليها من أجل خلق مصالح متبادلة ودائمة بينهم.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الخميس خلال لقاء "العسومي" مع سفير الهند لدى مملكة البحرين بيوش شريفاستاف.

وقال "العسومي" إن التقارب في وجهات النظر والمواقف تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك بين الدول العربية والآسيوية والاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية، كلها عوامل مهمة لترسيخ هذه الشراكة والحفاظ على ديمومتها واستمراريتها.

وأكد أهمية تعزيز التعاون البرلماني العربي الآسيوي في دعم جهود التنمية المستدامة، ومواجهة جائحة "كورونا"، مشدداً على أن سياسة التوجه شرقاً أصبحت من الخيارات الضرورية أمام الدول العربية لتعزيز شراكاتها الخارجية والاستفادة مما تزخر به القارة الآسيوية من فرص متعددة لتعزيز التعاون الشامل والمستدام مع القوى الآسيوية الصاعدة، انطلاقاً من قاعدة الاحتياج الاستراتيجي المتبادل بين الجانبين.