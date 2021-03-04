رسالة لملك الروم وأساقفته..!!

لاتزال العقلية الغربية تتعامل معنا وكأننا رعاع ..ولاتزال منهجية فكرهم تتمحور حول الاستبداد والاسترهاب والابتزاز بشتى الطرق.. قبيل 1400 عام حصل خلاف عربي عربي بين الشام والعراق وقتل من قتل في تلكم المعارك .. وكانت العقلية الرومية الإنتهازية حاضرة فأوعز ملك الروم وقتئذ إلى أمير الشام معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه برسالة مفادها انه سيرسل له جيشا لمساعدته على قتال خصمه الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان رد معاوية رد الحكيم اللبيب،حين قال له أخان تقاتلا فما شأنك انت وبقية الرسالة معروفة للجميع .. هكذا هو الغرب منذ الأمد البعيد يضع نصب عينيه خلافات العرب والمسلمين ليدخل بينهم ويأخذ،من هذا وذاك .. اليوم أمريكا هي من يتزعم الغرب ..لامبدأ للصداقة لديهم ولاعرفان للتعايش بسلام ..لديهم تجارة واسلحة وأساطيل وارتال من مواد القتل والدمار ولايمكن لها أن تبقى في خزائنهم ولديهم بطالة وشح في المال وهم يصرفون اغلبه لشراء نفطنا لذا عليهم أن يخلقوا الفتن والحروب في العالم من اجل تشغيل مصانعهم لينعم أبناؤهم بحياة الاستقرار فيما تشتعل بقية الارض نارا مقابل أن تمتليء خزائنهم هذه ببساطة هي المعادلة التي تعمل عليها أمريكا وقد يتوهم البعض،انها جنة الأحلام والديمقراطية والعدالة. أمريكا اليوم في عهدة بايدن الذي يدير افكاره صابيء ومفتتن “بالفوضى الخلاقة” فسار على نهج رئيسه الأسبق “اوباما” الذي دمر اقتصاديات الكثير من دول العالم العربي فبدا في مصر وسوريا والعراق ومنح “للفرس” واذنابهم بالتغلغل في،عالمنا العربي فابتدعوا قضايا أقل من عادية حين روجوا لمقتل مواطن بالخطأ فيما هم يقتلون الالاف منا في،اصقاع الارض وبشكل غير مباشر..أرادوا تأليب العالم علينا وعلى قيادتنا والانتقاص من قوتنا .. هكذا يفكر “هادقان الروم بايدن” ويعتقد انه برسائله الفارغة سيسيطر على أمة لها أمجادها وتاريخها .. صحيح ان البعض منا كعرب ” اهبل ..وجاهل .. ومنقاد لسياساتهم” لكن ليس،كل العرب هكذا وعندما نقول العرب فإننا نعني منبعهم وأصالتهم فلا يعبثون “بالقمقوم” لإن بداخله جبروت العرب وحين تنتفض إرادتهم سيشعلون الارض.. فلا نفط ولا مال ولا عز بلا كرامة ..وحين تخاطب القيادة السعودية أمريكا فإنها تخاطب الود والتبادل المحترم والا من السهل المقاطعة والإعتزاز بصداقات كثيرة تطلب الود وتبذل الجهد من اجل التقرب . وفي ظل هذه العنجهية والخبث لدى الادارة الامريكية الجديدة التزمت السعودية بمبدأ الاحترام لتاريخ شارف على المائة عام من تعاون وصداقة لاتود المملكة التخلي عنها حسب بيانها في الرد على المغالطات التي ابتدعها الرئيس الأمريكي بايدن وفريق عمله..ومن مصلحة أمريكا والغرب أن لايفرط في الاعتدال الذي تتعامل به القيادة السعودية وهي بذلك تحاور الكونجرس الأمريكي الذي يستطيع فهم الحقيقة ومغزى الديمقراطيين الذي سيضعف نهج أمريكا أمام العالم .. وكفى ..

كتبه: عبدالله الشريف