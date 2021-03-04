“الغذاء والدواء” تحذر من هذا الصابون للأيدي لاحتوائه على نسبة عالية من البكتريا

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من صابون للأيدي، يحتوي على نسبة عالية من البكتيريا، بما يخالف لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من المنتج، وتبين احتواؤه على نسبة عالية من البكتريا، قد تسبب مخاطر صحية للمستهلك.

وتابعت بأن المنتج يحمل اسم “Pastil liquid hand wash flower”، بتاريخ صلاحية 9/11/2024 ورقم تشغيلة (200114).

ونصحت “الهيئة” المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع دخولها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.