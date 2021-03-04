“العبدالعالي”: نرصد تذبذبًا في المنحنى وعدد المطعَّمين باللقاح تجاوز أكثر من مليون

الخليج – واس: كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي, أن عدد متلقي لقاح كورونا (كوفيد-19) تجاوز أكثر من مليون شخص، وذلك عبر 405 مراكز في مختلف مناطق المملكة تشمل مراكز التطعيم عبر المركبات, مثمنًا لجميع الجهات المقدمة لخدمة تلقي اللقاح جهودها في هذا الجانب لمواجهة الجائحة.
وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم, أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا في المنحنى ويتم متابعته باستمرار وحذر، ويلاحظ ذلك أيضًا في الحالات الحرجة، مؤكدًا أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية.
وأشار إلى أن المملكة اعتمدت لقاحي فايزر وإسترازينيكا في الوقت الحالي, مبينًا أن مخالطة المصابين سواء من متلقي اللقاح أو غير المتلقين أمر قد يعرضهم للمخاطر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “العبدالعالي”: نرصد تذبذبًا في المنحنى وعدد المطعَّمين باللقاح تجاوز أكثر من مليون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.