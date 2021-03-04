إدارة مستشفى الزلفي العام تكرم الموظفين المتقاعدين بالمستشفى

دوت الخليج: كرم مدير مستشفى الزلفي العام الأخصائي عبدالعزيز بن محمد الفهد, في مكتبه، الموظفين المتقاعدين بالمستشفى :

1-عباد بن عبدالكريم البدر

2-سعود بن فهد الجروان

3-سعود بن ناصر الطريقي

4-ناصر بن عبدالرحمن الفهيد

5-إبراهيم صالح الدريويش

6-ناصر بن عبدالرحمن الداود

7-محمد بن جارالله الشايع

8-محمد بن احمد الجبر

9-محمد بن عبدالرحمن النداوي

10صالح محمد السويكت

11-سعد بن عبدالرحمن العبيوي

وخلال التكريم ، أوضح الأخصائي عبدالعزيز بن محمد الفهد, أن التقاعد عن العمل ليس نهاية المطاف بل بداية لمرحلة عطاء جديدة في الحياة ، وتفعيل ما اكتسبه الموظف من خبرة وممارسة وتجارب في خدمة أسرته ومجتمعه ووطنه .

وأكد “الفهد” على أن أبواب المستشفى, والقطاع الصحي, مفتوحة للمتقاعدين للاستفادة منهم ، وتقديم ما لديهم من مقترحات ومرئيات وخبرات تخدم المستشفى والمستفيدين من الخدمات الصحية, وتخدم زملائهم الذين حلو محلهم في العمل .. مقدماً شكره للجميع على جميل عطائهم ، ثم سلمهم دروعا تذكارية وشهادات شكر وتقدير .