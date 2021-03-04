احتجاجات جديدة شرق إيران في إقليم بلوشستان

لم تهدأ شرارة الغضب التي انطلقت الأسبوع الماضي في إقليم بلوشستان، جنوب شرقي إيران، بل تجددت اليوم الخميس أيضا في عدد من المناطق

فقد اندلعت احتجاجات متفرقة في مناطق الإقليم، بحسب ما أفادت شبكة “إيران انترناشيونال”، ما دفع القوى الأمنية إلى فرض إجراءات مشددة هناك.وفقا لـ”العربية”

كما وقعت اشتباكات الليلة الماضية بين متظاهرين، وقوات الأمن قرب حاجز “قلعة بيد”، وتم إرسال قوات أمنية إلى المنطقة للسيطرة على الوضع.