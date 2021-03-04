بعد استلام جرعات ”كوفاكس”.. السودان يبدأ تطعيم مواطنيه الأسبوع المقبل 

يبدأ السودان الأسبوع المقبل تطعيم العاملين بالقطاع الصحي ضد فيروس كورونا المستجد، ثم من تبلغ أعمارهم 45 عاما فأكثر ويعانون من أمراض مزمنة.

وسيكون التطعيم مجانا بعد أن أصبح السودان أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستفيد من جرعات برنامج "كوفاكس" لتوفير اللقاحات للدول النامية بهدف مساعدتها في مكافحة الفيروس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة الصحة قوله إن السودان تلقى 828 ألف جرعة من لقاح شركة "أسترازينيكا" أمس الأربعاء بمطار الخرطوم.

ويقول السودان إنه يتوقع تلقي باقي إجمالي 3.4 مليون جرعة من برنامج "كوفاكس" الذي تشارك في إدارته منظمة الصحة العالمية في الربع الثاني من هذا العام.

وأوضح مسؤولو وزارة الصحة أن الخرطوم تنوي تطعيم 20 في المئة من سكان البلاد، الذين يقدر عددهم بنحو 44 مليون نسمة، من خلال برنامج "كوفاكس" بحلول سبتمبر.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية طويلة جعلته غير قادر على استيراد بعض الأدوية الأساسية، كما يعاني نظام الرعاية الصحية فيه عقودا من الإهمال والعقوبات في عهد الرئيس السابق عمر البشير قبل الإطاحة به عام 2019.