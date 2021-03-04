سوريا.. مقتل ثلاثة مسلحين من ”قسد” وإصابة آخرين بهجمات في ريفي الحسكة...

قتل ثلاثة مسلحين من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وأصيب ثلاثة آخرون في هجمات استهدفت آلياتهم في قرية طويرش ومفرق قرية رويشد بريفي الحسكة ودير الزور في سوريا.
ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية من منطقة اليعربية قولهم إن "انفجار دراجة نارية مفخخة استهدف سيارة تقل عددا من مسلحي مليشيا "قسد"، بينهم قيادي، قرب محطة وقود مقابل قرية طويرش، أقصى ريف الحسكة الشمالي الشرقي، أدى إلى مقتل مسلحين اثنين وإصابة آخر، وإحداث أضرار مادية في المكان".
وفي ريف دير الزور الشمالي ذكرت مصادر أهلية لـ"سانا" أن "مسلحا من المليشيا قتل وأصيب اثنان آخران باستهداف سيارتهم على طريق الخرافي عند مفرق قرية رويشد، على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي الحسكة ودير الزور".
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