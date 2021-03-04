الكويت تعتمد الحظر الجزئي: يبدأ الأحد الساعة 5 مساء حتى الساعة 5 فجرا

اعتمد مجلس الوزراء قرارا بفرض الحظر الجزئي في البلاد اعتبارا من الأحد على أن يبدأ الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الخامسة فجرا وسيرفع قبل وقت كاف من بداية شهر رمضان المبارك الذي سيوافق فلكيا 13 أبريل. وفقا لـ” القبس” الكويتية

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