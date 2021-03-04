البرلمان العربي يطالب بإتخاذ موقف دولي لوقف هجوم ميليشيا الحوثي على السعودية

دعا البرلمان العربي إلى ضرورة تحرك دولي عاجل لوقف تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها المتكرر لمناطق في المملكة العربية السعودية، مطالباً باتخاذ إجراءات فورية جادة وحاسمة ضدها بوضعها تحت ضغوط دولية أكبر تدفعها للتوقف الفوري عن تصعيدها المتعمد والمدعوم والممول من إيران .

وأعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين حيال الهجوم لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في جازان بالمملكة العربية السعودية، من خلال صاروخ بالسيتي، اعترضته قوات التحالف العربي صباح اليوم الخميس. .وفقا لـ”الرياض”

وجدد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه التام الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. .

ووصف البرلمان العربي ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية بـ«السلوك الإجرامي»، محملاً المجتمع الدولى المسؤولية في تقاعسه عن اتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الممارسات الإرهابية الممنهجة والتي تشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين ، وتشكل خرقاً للقوانين والمواثيق الدولية.