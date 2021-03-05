تركيا.. مصرع عشرة عسكريين إثر تحطم هليكوبتر عسكرية

الخليج – واس: لقي عشرة عسكريين مصرعهم فيما أصيب ثلاثة آخرون في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية أمس بجنوب شرقي تركيا. وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن الطائرة أقلعت من إقليم بنجول الساعة 10.55 بتوقيت جرينتش، وبدأت عمليات البحث بعد فقد الاتصال بها، مشيرةً إلى أنه حادث عرضي دون مزيد من التفاصيل.

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