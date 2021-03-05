بعد ثبوت 10حالات إصابة كورونا بين المصلين.. إغلاق 10 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق

الخليج – واس: أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 10 مساجد مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 26 يوماً 218 مسجداً فُتح 196 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة شملت 3 مساجد في منطقة الرياض، ومسجدين في مناطق القصيم والحدود الشمالية والشرقية، بالإضافة إلى مسجد واحد بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير.
وأشارت إلى فتح 8 مساجد منها ثلاثة بمنطقة الرياض ومسجدين بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد بمناطق، الحدود الشمالية والباحة والجوف وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
وأشادت الوزارة بتعاون المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، مؤكدة مواصلتها في عمليات التعقيم والنظافة للمساجد وتطبيق كافة التعليمات بكل دقة لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.
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