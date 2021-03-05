سعر نفط خام القياس يصل إلى 68.29 دولارًا للبرميل

الخليج – واس: انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم بنسبة 2.32 في المئة، ما يعادل 1.55 دولار، ليصل إلى 68.29 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 1.34 دولار ، ما نسبته 2.10 في المئة، ليصل إلى 65.17 دولارًا أمريكيًا للبرميل.