سفارة المملكة في نيوزيلندا: تحذير من تسونامي بعد عدة زلازل ضربت الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في نيوزيلندا، المواطنين الموجودين فيها والقادمين إليها، من الزلازل التي ضربت صباح اليوم (الجمعة) الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية.
وقالت السفارة في بيان لها اليوم: «تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى نيوزيلندا التنبيه على المواطنين الموجودين في نيوزيلندا والقادمين إليها، أن الوكالة الوطنية للطوارئ في نيوزيلندا تفيد بأن عدة زلازل ضربت الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية صباح اليوم (الجمعة)، وتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي».
وأضافت السفارة: «تنصح الوكالة بالبعد عن الشواطئ ومناطق الزلزال، وتتوقع حدوث تيارات قوية وغير عادية واندفاعات غير متوقعة في أعقاب الزلزال، وتأمل السفارة اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشواطئ، ويمكنكم التواصل مع السفارة على الأرقام التالية: هاتف السفارة: 4723655(04)0064، جوال شؤون السعوديين للطوارئ: 275922211(0)0064».
وفي نفس السياق، دعت الملحقية الثقافية السعودية في نيوزيلندا إلى أخذ الحيطة والحذر والانتباه والابتعاد عن الشواطئ واتباع تعليمات السلطات المحلية، وذلك بعد توصيات الدفاع المدني النيوزيلندي بالحذر والابتعاد عن الشواطئ عقب حدوث زلزال في جزيرة KERMADEC اليوم شمال نيوزيلندا.
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