مستجدات “كورونا”.. تسجيل 5 وفيات و384 إصابة جديدة وشفاء 309 حالات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، تسجيل 384 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 379092 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6519 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 309 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 369922 حالة، لافتة إلى أن هناك 2651 حالة نشطة حالياً، من بينها 509 حالات حرجة.