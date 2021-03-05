الذهب يهوي لأدنى مستوى في 9 أشهر
هوت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى لها في 9 أشهر تقريبا، وتتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.
وجاء الهبوط بأسعار الذهب مترافقا مع ارتفاع سعر الدولار الأميركي وعوائد السندات بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول التي قال فيها إن الزيادة في العوائد لا تخل بالنظام.
ففي المعاملات الفورية، تراجع الذهب 0.3 بالمئة، ليصل إلى 1692.13 دولار للأوقية، بحلول الساعة الخامسة والربع صباحا بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع لأدنى مستوى منذ الثامن من يونيو عند 1686.40 دولار. ومنذ بداية الأسبوع، تراجع الذهب 2.3 بالمئة.
وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.6 بالمئة إلى 1690.40 دولار، وفقا لرويترز.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 25.17 دولار للأوقية، وانخفضت 5 بالمئة في الأسبوع، في أسوأ أداء منذ أواخر نوفمبر.
وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2334 دولارا وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1119.53 دولار.
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