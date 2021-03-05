الفتح يعيد أبها لنغمة الانتصارات

استطاع فريق أبها تحقيق الفوز على ضيفه فريق الفتح، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، وذلك ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، وانتهت المباراة بفوز ابها بهدفين مقابل هدف للفتح .

سجل هدف أبها الأول اللاعب سعد بقير وذلك عند الدقيقة 32 من زمن شوط المباراة الأول، ليضيف زميله كارلوس ستراندبيرج الهدف الثاني في الدقيقة 78 من الشوط الثاني ، فيما سجل هدف الفتح مهاجمه ميشيل تي فريدي عند الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة رفع أبها نقاطه لـ 28 نقطة محتلًا المركز الحادي عشر، بينما بقي رصيد الفتح عند النقطة 25 في المركز الرابع عشر .