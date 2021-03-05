شرطة بريطانيا تتعامل مع حادث أمني خطير أوقع ضحايا

أعلنت شرطة ويلز في بريطانيا، الجمعة، إنها تتعامل مع حادث خطير ينطوي على سقوط عدد من الضحايا.
وقالت متحدث باسم الشرطة “وحدات الشرطة تتعامل حاليًا مع حادث خطير وقع في شارع باغلان بمنطقة تريورشي منتصف نهار اليوم”.وفقا لـ”العربية”
كما أضافـت إن “طواقم الاسعاف حاضرة لأن الحادث اسفر عن سقوط عدد من الضحايا”.
وتم إغلاق الشارع ونصحت الشرطة الناس بتجنب المنطقة حتى إشعار آخر.
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