الدفاع المدني بعسير: إصابة طفل وأحد المدنيين نتيجة اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية

الخليج – واس: أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، أنه في يوم الجمعة 21 / 7 / 1442هـ، الموافق 5 مارس 2021م، تلقى الدفاع المدني عدداً من البلاغات عن سقوط وتناثر شظايا في عدد من المناطق السكنية بمحافظتي (خميس مشيط وأحد رفيدة) نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة، وقد نتج عن ذلك إصابة طفل يبلغ من العمر (10) أعوام، تمت معالجته عن طريق فرقة الهلال الأحمر السعودي، إضافة إلى إصابة أحد المدنيين (مواطن) أثناء قيادته مركبته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة، وكذلك تضرر عدد من المنازل بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، ولم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات – ولله الحمد ـ، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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