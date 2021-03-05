دوري مليء المفاجآت .. والمتغيرات باستمرار

*دوري محمد بن سلمان للمحترفين لهذا العام حافل بالمتغيرات المفاجئة من خلال تأرجح المستويات مع متغيرات النتائج ، لا يوجد فريقا انتصر في ثلاث مباريات متتالية ، الآن الجولات في الأمتار الأخيرة قد تشهد حرصا من كافة الفرق على النتائج ، حيث القسم الأول المتنافس على الصدارة بهدف الحصول على البطولة الأغلى ، والقسم الثاني سيبحث عن المناطق الدافئة ، القسم الثالث يريد الهروب من الهبوط المخيف ، فعلا : جولات قادمة ستكون مليئة بالتنافس القوي نظرا لعدم وجود متسع من التعويض لاحقا .
*هناك لاعبون لديهم قدرات عالية الجودة الفنية ، لكن للأسف لا يقدموا وفق قدراتهم بل يؤدون بمزاجية مؤرقة حقا ، أحيانا يقدمون مباريات في غاية الإبداع والروعة وأخرى في غاية السوء الصادم ، وقد يكون شوطا مميزا ولافتا وأخر أسوأ من السيء ، فعلا : جيل غريب لدرجة عدم الثقة للأسف .
*إدارة أنمار الحائلي بكل كوادرها تقدم جهودا جبارة من أجل مصلحة نادي الاتحاد أولا وأخيرا ، لذا وجب على عشاق الاتحاد الأوفياء الالتفاف حول الإدارة بكل اتحاد من أجل مصلحة بكل وقت وحين .
*مباريات الفريق الاتحادي الأول القادمة في غاية الأهمية لأنها مرحلة حصاد الموسم ، بالتالي يجب أن تلعب بنظام خروج المغلوب كي يكون الحرص على حصد النقاط أكثر وأقوى بإذن الله تعالى .
*لن يتضح بطل الدوري لهذا العام إلا على مقربة من الجولات الأخيرة وتحديدا الجولة 27 والعلم عند الله تعالى .
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
الكاتب الرياضي / حمزة السيد
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