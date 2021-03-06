الأهلي يطمع في نقاط ضمك

يسعى الأهلي للبقاء في دائرة المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عندما يستضيف ضمك في ختام مباريات الجولة الـ 22 من الدوري .
ولا بديل عن الفوز للأهلي إذا أراد البقاء ضمن الفرق المنافسة على اللقب حيث يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 35 نقطة بقارق 10 نقاط عن الشباب المتصدر ، وفي المقابل يريد ضمك الانتصار لرفع رصيده النقطي الذي يحتوي 17 نقطة جعلته في المركز الـ 15 .
وكان ضمك قد كسب الأهلي في لقاء الذهاب الذي أقيم في ابها بـ 4 أهداف مقابل 3 للأهلي .
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