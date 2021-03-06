مقتل 20 في انفجار سيارة ملغومة في العاصمة الصومالية

قال مسؤول بخدمة الإسعاف إن 20 على الأقل قتلوا وأصيب 30 آخرون في انفجار سيارة ملغومة خارج مطعم قرب الميناء في العاصمة الصومالية مقديشو في وقت متأخر يوم أمس الجمعة.

وسقط 20 قتيلاً على الأقل وأصيب 30 آخرون في انفجار سيارة ملغومة خارج مطعم قرب الميناء في العاصمة الصومالية.

وأعقب الانفجار الذي غطى المنطقة بسحابة من الدخان إطلاقا للنار، حسبما قال شهود ووسائل إعلام رسمية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

ووروى أحد سكان المنطقة أن سيارة مسرعة انفجرت عند المطعم، وذكر راديو مقديشو الرسمي أن الانفجار الذي وقع في وقت متأخر من الجمعة أسفر أيضا عن خسائر في الممتلكات وأن الشرطة طوقت المنطقة.

ونفذت حركة الشباب الإرهابية هجمات مشابهة في الصومال ومناطق أخرى في إطار حملتها للإطاحة بالحكومة في البلد الواقع بمنطقة القرن الأفريقي.