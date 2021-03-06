تركي آل الشيخ يوجه رسالة غامضة لمتابعيه على تويتر

وجه المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بالمملكة العربية السعودية رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وعلق تركى آل الشيخ قائلًا: "الشرح لأصحاب الفهم الثقيل".

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