مرشح بايدن لشؤون البنتاغون: يجب ضبط وضع إيران النووي والإبقاء على العقوبات

في إشارات وتصريحات متعددة، أوضحت الإدارة الأمريكية أنها لا تريد التصعيد مع إيران إلا أنها متمسكة بالردع والرد على أي عدوان أو هجوم قد يطال مصالحها أو مواطنيها في منطقة الشرق الأوسط، وإن كانت عبر الوكلاء.
بالتوازي تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي، مع التمسك ببعض المعايير على رأسها الإبقاء على العقوبات.
وفي هذا السياق، اعتبر كولن كال، مرشح بايدن لتولي منصب وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية، على أهمية وضع البرنامج النووي الإيراني في الصندوق، في إشارة إلى ضبطه، مؤيدا الإبقاء على العقوبات التي كانت الإدارة السابقة فرضتها، بسبب مواصلة إيران خرق الالتزامات التي نص عليها هذا الاتفاق.
ففي جلسة تثبيته بمجلس الشيوخ أمس، كرر ضرورة الإبقاء على العقوبات، قائلاً: يجب وضع البرنامج النووي في صندوق.
كما أضاف: “على الرغم من أن سلوك إيران مقلق للغاية، فإنه سيكون أكثر خطورة بشكل كبير إذا حصلت إيران على سلاح نووي”، بحسب العربية”.
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