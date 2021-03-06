انفجرافيك يوضح آلية التعامل مع العملاء عند المطاعم والمقاهي‏‎‏‎ لاحتواء كورونا

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن برتوكولات التباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي، مشددة على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي في أماكن استلام الطلبات والانتظار بمسافة متر ونصف، وأن يعامل أفراد الأسرة الواحدة كفرد واحد ولا يلزم التباعد بينهم.
وأعلنت الوزارة اليوم (السبت) عن وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار بحيث تمنع تكدس العملاء عند مدخل المطاعم أو المقاهي ويكون طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية او التليفون، داعية إلى منع انتظار الأفراد داخل المطعم سواء للحصول على الطلبات أو طاولة للجلوس، ومنع التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج، ومنع تقديم الطعام داخل المطعم في حال تعذر تطبيق مسافة التباعد 3 متر، ومنع المشاركة لأكثر من مجموعة على طاولة واحدة، وألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة الواحدة عن 5 أشخاص حتى ولو كانوا من أسرة واحدة أو أصدقاء.
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