بابا الفاتيكان يندد بالإرهاب الذي يسيء إلى الدين

ندد بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم السبت، بـ”الإرهاب الذي يسيء إلى الدين” خلال صلاة في موقع أور الأثري، وذلك بعد حوالى 4 سنوات من دحر تنظيم داعش الإرهابي.
وقال البابا، في اليوم الثاني من زيارته التاريخية الى العراق، أمام مسؤولين دينيين مسلمين وأيزيديين وصابئة في الموقع الذي يعتقد أنه مسقط رأس النبي ابراهيم، “لا يصدر العداء والتطرف والعنف من نفس متدينة، بل هذه كلها خيانة للدين”، مضيفاً “نحن المؤمنين، لا يمكن أن نصمت عندما يسيء الإرهاب للدين. بل واجب علينا إزالة سوء الفهم”.
ودعا البابا فرنسيس إلى “احترام حرية الضمير والحرية الدينية والاعتراف بها في كل مكان”.
وحضّ البابا فرنسيس على السير من “الصراع إلى الوحدة”، طالباً “السلام لكلّ الشرق الأوسط” و”بشكل خاص في سوريا المجاورة المعذبة”.
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