“التحالف” يكشف حقيقة استهداف مواقع هامة بقاعدة الملك خالد الجوية

نفت قوات التحالف المشتركة، اليوم السبت، مزاعم ميليشيا الحوثي استهداف مواقع هامه ودقيقه بقاعده الملك خالد الجويه بطائرتين من نوع صماد-٣. وأكدت قوات التحالف أنه تم اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين بدون طيار أطلقتها الميلشيات الحوثية الإرهابية. وأظهرت الصورة التي نشرتها قوات التحالف بقايا اعتراض تدمير احدى الطائرتين ما يثبت زيف مزاعم المليشيا الحوثي، وفقاً للإخبارية.

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