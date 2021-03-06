تعرف على البروتوكولات الوقائية المتبعة عند تشييع الجنائز والصلاة عليها

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن بروتوكولات تشييع الجنائز والصلاة عليها، ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأكدت وزارة البلدية والقروية، على ضرورة ارتداء الكمامات للحضور والعاملين طوال الوقت، وتطهير أبواب المقبرة قبل وبعد الانتهاء من الدفن، تطهير الأيدي بشكل دوري لمدة لا تقل عن 20 ثانية بمطهر معتمد.
وشددت على منع التزاحم عند تشييع الميت، وتقليص الحضور للجنازة إلى 50 شخصا فقط، ومنع التزاحم عند القبر لغير المسؤولين عن عملية الدفن.
وأشارت إلى أنه يتم توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، وتجهيز أماكن للصلاة على الجنائز داخل المقبرة لتطبيق التباعد أثناء الصلاة.
وأضافت: أنه يتم تخصيص شخصين إلى 4 لعملية وضع الميت في القبر وعملية الدفن.
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